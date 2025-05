D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A7 MILANO-GENOVA, VERSO MILANO

Roma, 3 maggio 2025 – Sulla Diramazione Predosa-Bettole (D26), per consentire lavori di competenza Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., che comportano la chiusura sulla A7 Milano-Genova del tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Castelnuovo Scrivia, verso Milano, gestito dalla suddetta Società, dalle 21:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 maggio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, l’allacciamento con la A7 Milano-Genova, verso Milano.

In alternativa si consiglia di percorrere la A26 in direzione di Gravellona e di interconnettersi con la A21 Torino-Brescia, verso Piacenza, da cui sarà possibile immettersi in A7 in direzione Milano.