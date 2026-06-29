D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A7 PER LAVORI DI ALTRO GESTORE
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A7 PER LAVORI DI ALTRO GESTORE
Roma, 29 giugno 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire attività, di competenza di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), relative alla realizzazione del Terzo Valico, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A7 Milano-Genova, in direzione della A7.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia.