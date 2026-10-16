D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di quest’ultima.
In alternativa si consiglia:
per chi è diretto verso Genova, percorrere la A7 Serravalle-Genova, in considerazione delle chiusure verso Genova, sulla A26, del tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento A10 Genova-Savona;
per chi è diretto verso Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.