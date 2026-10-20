D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26 VERSO LA A26
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26 VERSO LA A26
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, si consiglia:
per chi è diretto verso Genova: percorrere la A7 Serravalle-Genova, in considerazione delle chiusure verso Genova, sulla A26, del tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento A10 Genova-Savona;
per chi è diretto verso Gravellona Toce: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud.
Si ricorda la chiusura, sulla stessa D26, del tratto tra l’allacciamento A7 Milano-Genova e Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 4:00 di giovedì 22 ottobre, per consentire il transito di trasporti eccezionali.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.