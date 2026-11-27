D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A7-NOVI LIGURE
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A7-NOVI LIGURE
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A7 Serravalle-Genova e Novi Ligure, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo nord”.
In alternativa si consiglia di uscire in A7 a Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.