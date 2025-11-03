D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSI PER ALCUNE ORE NOTTURNE I TRATTI NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso la A26.

In alternativa, chi è diretto sulla A26 verso Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud.

Chi invece è diretto sulla A26 verso Genova, dovrà percorrere la A7 Serravalle-Genova, in considerazione della chiusura sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione Genova, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, del tratto allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, allacciamento A10 Genova-Savona, per lavori di manutenzione delle gallerie;

-dalle 23:00 di giovedì 6 alle 4:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso il tratto allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce-Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, percorrere la A7 Serravalle-Genova.

Si ricorda la chiusura, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, del tratto allacciamento A10 Genova-Savona – allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, per lavori di manutenzione delle gallerie.