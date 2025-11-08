D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSI PER ALCUNE ORE NOTTURNE I TRATTI NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 novembre 2025 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: