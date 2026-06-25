D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A7 VERSO GENOVA
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A7 VERSO GENOVA
Roma, 25 giugno 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 25, alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A7 Milano-Genova, verso Genova.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 verso Genova alla stazione di Serravalle Scrivia.