D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE A7 SERRAVALLE-GENOVA
Roma, 25 novembre 2025 – Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di questa sera, martedì 25, alle 6:00 di mercoledì 26 novembre, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A7 Serravalle-Genova, verso Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 a Tortona.