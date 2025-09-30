D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI NOVI LIGURE
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla Diramazione Predosa-Bettole (D26), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiusa la stazione di Novi Ligure, in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia.