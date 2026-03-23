D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A7 VERSO MILANO
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A7 VERSO MILANO
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A7 Serravalle-Genova, verso Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 a Tortona, per riprendere il proprio itinerario verso Milano.
Chi supererà la stazione di Novi Ligure, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso Genova, dove potrà uscire a Serravalle Scrivia e rientrare dalla stessa stazione, in direzione Milano.