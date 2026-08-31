D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A7 VERSO GENOVA
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A7 VERSO GENOVA
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 a Serravalle Scrivia, verso Genova.