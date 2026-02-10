D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A7 VERSO GENOVA
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 a Serravalle.
Chi supererà la stazione di Novi Ligure, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso Milano, dove potrà uscire a Tortona.