D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A7 SERRAVALLE-GENOVA VERSO GENOVA
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A7 SERRAVALLE-GENOVA VERSO GENOVA
Roma, 19 maggio 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia, in direzione Genova.
Chi supererà la stazione di Novi Ligure, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso Milano, dove potrà uscire a Tortona e rientrare alla stessa stazione, in direzione del capoluogo ligure.