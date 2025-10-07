D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona.
In alternativa, immettersi sulla A26 verso Genova, uscire a Ovada, al km 29+900 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Gravellona Toce.
In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 ad Alessandria sud.