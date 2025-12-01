D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A7 SERRAVALLE-GENOVA
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione dello svincolo.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia.
Chi supererà la stazione di Novi Ligure, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso Milano, dove potrà uscire a Tortona e rientrare dalla stessa stazione, in direzione Genova.