D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI NOVI LIGURE
Roma, 4 novembre 2025 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre, sarà chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A7 Serravalle-Genova.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia, sulla A7.