D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI NOVI LIGURE
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI NOVI LIGURE
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre, sarà chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ovada, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.