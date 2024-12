D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO MARENGO SUD

Roma, 18 dicembre 2024 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire interventi per il potenziamento e ammodernamento dei pali luce, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 dicembre, sarà chiusa l’area di servizio Marengo sud, situata tra Novi Ligure e l’allacciamento con la A7 Milano-Genova, in direzione di quest’ultima.