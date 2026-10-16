D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: ANNULLATA L’USCITA OBBLIGATORIA ALLA STAZIONE DI NOVI LIGURE

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole è stata annullata, per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, che era prevista nelle due notti di sabato 17 e domenica 18 ottobre, con orario 22:00-6:00.