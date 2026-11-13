D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A26-NOVI LIGURE, VERSO LA A7

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 13, alle 6:00 di sabato 14 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.