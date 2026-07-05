D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: AL VIA GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DELLA STAZIONE DI NOVI LIGURE

Chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 e in uscita dalla A7

Roma, 5 luglio 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire attività nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione – che per specifiche ragioni tecniche dovranno essere effettuate in assenza di traffico – sarà chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova, dalle 00:00 di martedì 7 luglio alle 10:00 di lunedì 31 agosto, in modalità continuativa.

In alternativa, potrà essere utilizzare la stazione di Ovada o di Alessandria sud sulla A26 o la stazione di Serravalle Scrivia, sulla A7.

In particolare, le attività prevedono la rimozione totale delle barriere di sicurezza della stazione di Novi Ligure e la posa di nuovi dispositivi, in linea con le vigenti normative. Il cronoprogramma dell’intero piano di ammodernamento delle barriere è stato condiviso con gli Enti Territoriali e prevede l’impiego di più squadre operanti su diversi turni, con l’obiettivo di ottimizzare al massimo le lavorazioni e garantire la completa disponibilità della stazione entro la fine del mese di agosto.

In una fase successiva, il cantiere verrà rimodulato – per consentire l’adeguamento strutturale del cavalcavia di svincolo e il risanamento della pavimentazione – e prevede l’esecuzione dei lavori con la totale disponibilità della stazione. La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha previsto, per l’intero periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e della segnaletica.