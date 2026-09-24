D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 24 settembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A7 Serravalle-Genova, verso la A7, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 24, alle 6:00 di venerdì 25 settembre, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, chi proviene da Genova potrà percorrere la A7.

Chi, invece, percorre la A26, da Gravellona verso Genova, potrà anticipare l’uscita ad Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure, in direzione della A7.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.