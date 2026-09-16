D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA STANOTTE TRATTO NOVI LIGURE-ALLACCIAMENTO A26. CONFERMATE LE ALTRE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 16 settembre 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stato modificato l’orario di chiusura di questa notte del tratto Novi Ligure-allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso la A26; il suddetto tratto sarà chiuso dalle 21:00 di questa sera alle 5:00 di giovedì 17 settembre, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, chi è diretto sulla A26 verso Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud.

Chi è diretto verso Genova, nella prima notte di chiusura, potrà uscire a Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 a Ovada.

Nella seconda notte di chiusura, invece, chi è diretto verso Genova, dovrà percorrere la A7 Serravalle-Genova, in considerazione delle chiusure, sulla A26, del tratto allacciamento D26-Masone dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 16 settembre e del tratto allacciamento D26-A10 Genova-Savona, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 settembre, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie.

Confermate le altre chiusure notturne, sula stessa D26 Diramazione Predosa-Bettole, per lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto Novi Ligure-allacciamento A7 Serravalle-Genova, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Marengo sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria e, chi è diretto verso Genova, potrà entrare in A7 a Serravalle Scrivia mentre, chi è diretto verso Milano, potrà entrare in A7 a Tortona;

-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, verso la A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, in considerazione della contestuale chiusura sulla A26, verso Gravellona, del tratto tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Ovada, chi proviene da Genova dovrà utilizzare la A7.

Chi, invece, proviene da Gravellona Toce, potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.