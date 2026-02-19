D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 19 febbraio 2026 – Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, è stata aggiornata la chiusura prevista dalle 22:00 di questa sera giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio. In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l’allacciamento A7 Milano-Genova, in direzione di quest’ultima, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Marengo sud”, per lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia. Rimane confermata, come da programma, sulla stessa D26 Diramazione Predosa-Bettole, la stazione di Novi Ligure, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Alessandria sud o di Ovada, rispettivamente al km 59+500 e al km 29+900 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.