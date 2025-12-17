D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA VERSO PORTO GARIBALDI
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre.