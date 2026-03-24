D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA VERSO PORTO GARIBALDI, CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA IN DIREZIONE DELLA A13 BOLOGNA-PADOVA

Roma, 24 marzo 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 marzo.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, in direzione della A13 Bologna-Padova, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 marzo, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare sulla D23 allo svincolo di Ferrara Centro.