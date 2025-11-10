D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 – ALLACCIAMENTO SS64 VERSO A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla Diramazione per Ferrara, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con SS16 e l’allacciamento con SS64 verso la A13 Bologna-Padova, prevista dalle 21:00 di questa sera lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre.