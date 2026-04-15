D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: FASE CONCLUSIVA LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA

Chiuso in modalità continuativa dalle 22:00 di venerdì il tratto tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, nelle sole notti di venerdì e sabato in direzione A13 Bologna-Padova. Termine delle lavorazioni previsto alle ore 6:00 di lunedì 20 aprile

Roma, 15 aprile 2026 – Sull’intero tracciato della D23 Diramazione per Ferrara, dalle ore 22.00 di venerdì 17 aprile, si svolgeranno le attività conclusive del piano di ammodernamento e sostituzione delle barriere di sicurezza, con nuovi dispositivi di ultima generazione e il totale ripristino della pavimentazione.

Il cronoprogramma delle attività, condiviso con gli Enti locali, è stato definito sulla base dell’analisi dei flussi con l’obiettivo di comprimere i tempi di intervento e ripristinare la piena fruibilità della Diramazione entro la mattina di lunedì 20 aprile, anche in vista dell’aumento dei flussi di traffico in occasione dei prossimi ponti primaverili.

Per ottimizzare gli interventi in quest’ultima fase saranno concentrate attività che, per caratteristiche tecniche dovranno essere effettuate in assenza di traffico e sarà, pertanto, necessario chiudere in modalità continuativa, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di lunedì 20 aprile, il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi. In carreggiata opposta, tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana verso la A13 Bologna-Padova, il tratto sarà chiuso esclusivamente in fascia oraria notturna, nelle due notti di venerdì 17 e sabato 18 aprile, con orario 22:00-6:00.

In alternativa alle suddette chiusure, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), percorrere via Bologna in direzione Ferrara città, via Richard Wagner, SS16 Adriatica verso Rimini, SR495 e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara in direzione Porto Garibaldi allo svincolo Migliarino Portomaggiore;

verso la A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara in direzione A13 Bologna-Padova allo svincolo di Ferrara Centro.