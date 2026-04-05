D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA

Roma, 5 aprile 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, con orario 21:00-5:00;

-dalle 14:00 di venerdì 10 alle 14:00 di domenica 12 aprile, in modalità continuativa;

-dalle 22:00 di domenica 12 alle 5:00 di lunedì 13 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).