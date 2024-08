D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRA LO SVINCOLO SS16 ADRIATICA E LO SVINCOLO SS64 PORRETTANA VERSO LA A13

Roma, 30 agosto 2024 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa, si consiglia di percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).