D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRA GLI SVINCOLI SS64 E SS16 VERSO PORTO GARIBALDI

Roma, 13 aprile 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile;

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, con orario 21:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana (via Bologna), percorrere via Ravenna in direzione Ferrara città, via Comacchio in direzione Ospedale, via Aldo Moro e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara in direzione Porto Garibaldi allo svincolo Cona.