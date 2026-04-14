D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRA GLI SVINCOLI SS64 E SS16 VERSO PORTO GARIBALDI
D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRA GLI SVINCOLI SS64 E SS16 VERSO PORTO GARIBALDI
Roma, 14 aprile 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, è stato aggiornato il programma delle chiusure del tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
Il suddetto tratto sarà chiuso nelle tre notti di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, con orario 21:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 via Bologna in direzione Ferrara città, percorrere via Richard Wagner, SS16 Adriatica verso Rimini, SR495 e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara in direzione Porto Garibaldi allo svincolo Migliarino-Portomaggiore.