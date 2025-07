D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA VERSO PORTO GARIBALDI

Roma, 28 luglio 2025 – Sulla Diramazione per Ferrara (D23), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 luglio;

-dalle 21:00 di giovedì 31 luglio alle 5:00 di venerdì 01 agosto.

In alternativa si consiglia di percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner), verso Porto Garibaldi.