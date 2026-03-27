D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara allo svincolo di Ferrara Centro;

-dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso il tratto allacciamento SS64 Porrettana-SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana e la SS16 Adriatica;

-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiuso il tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara allo svincolo di Ferrara Centro.