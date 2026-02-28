D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso il tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, A13 Bologna-Padova e Porto Garibaldi.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso la A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna);

verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner);

-dalle 21:00 di mercoledì 4alle 5:00 di giovedì 5 marzo, sarà chiuso il tratto allacciamento SS64 Porrettana-SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner);

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiuso il tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).