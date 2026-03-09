D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 marzo 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner);

-nelle due notti di venerdì 13 e sabato 14 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, verso la A13 Bologna-Padova e in direzione di Porto Garibaldi.

In alternativa si consiglia:

verso la A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS16 Adriatica (via Richard Wagner), percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna);

verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner);

-dalle 22:00 di domenica 15 alle 5:00 di lunedì 16 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner).