D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-ALLACCIAMENTO SS64 PORRETTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, verso la A13 Bologna-Padova e in direzione di Porto Garibaldi.

In alternativa si consiglia:

verso la A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SS64 Porrettana;

verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana e la SS16 Adriatica;

-nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana e la SS16 Adriatica; -dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SS64 Porrettana.