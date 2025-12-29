D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 29 dicembre 2025 – Sulla Diramazione per Ferrara (D23), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di stasera, lunedì 29, alle 5:00 di martedì 30 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi. In alternativa, percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner), verso Porto Garibaldi.

-dalle 21:00 di martedì 30 alle 5:00 di mercoledì 31 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).