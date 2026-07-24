D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio;

-dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 31 luglio.

In alternativa, percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner), in direzione Porto Garibaldi.