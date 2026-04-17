D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, via Richard Wagner, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare allo svincolo di Ferrara Centro; -dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana e rientrare allo svincolo SS16 Adriatica;

verso la A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, via Richard Wagner, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare allo svincolo di Ferrara Centro.