D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, è stato aggiornato l’itinerario alternativo relativo alla chiusura del tratto SS64 Porrettana-SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi, prevista nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile.
Di seguito il programma delle chiusure del suddetto tratto, in entrambe le direzioni, per lavori di manutenzione cavalcavia:
-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, via Richard Wagner, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare allo svincolo di Ferrara Centro;
-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Porto Garibaldi, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana, via Richard Wagner, la SS16 Adriatica e la SR495, con rientro allo svincolo Porto Maggiore-Migliorino;
verso la A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, via Richard Wagner, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare allo svincolo di Ferrara Centro.