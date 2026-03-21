D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 21 marzo 2026 – Sulla Diramazione per Ferrara (D23), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiuso il tratto allacciamento SS64 Porrettana-allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner);

-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 marzo,sarà chiuso il tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, in direzione della A13 Bologna-Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare sulla D23 allo svincolo di Ferrara Centro.