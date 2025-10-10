D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS94 PORRETTANA VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre;

-dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).