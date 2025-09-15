D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS94 PORRETTANA VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica “Quadrifoglio” e l’allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna) e rientrare sulla D23 Diramazione per Ferrara allo svincolo SS64 Porrettana.