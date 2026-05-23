D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA VERSO LA A13 BOLOGNA-PADOVA

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, via Richard Wagner, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara e rientrare a Ferrara Centro.