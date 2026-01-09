D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-SS64 PORRETTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto allacciamento SS16 Adriatica-allacciamento SS64 Porrettana, in direzione della A13 Bologna-Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS64 Porrettana;

-dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 gennaio, sarà chiuso il tratto allacciamento SS64 Porrettana-allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner).