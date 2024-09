D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA SVINCOLO PORRETTANA E SVINCOLO ADRIATICA VERSO PORTO GARIBALDI

Roma, 6 settembre 2024 – sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia n°120, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 6, alle 6:00 di sabato 7 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica in direzione Porto Garibaldi.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria SS64 “Porrettana” (via Bologna) e SS16 “Adriatica” (via Richard Wagner).