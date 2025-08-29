D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA VERSO PORTO GARIBALDI
Roma, 29 agosto 2025 – Sulla Diramazione per Ferrara (D23), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.
In alternativa si consiglia di percorrere la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner), verso Porto Garibaldi.