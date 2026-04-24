D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS64 PORRETTANA-SS16 ADRIATICA VERSO PORTO GARIBALDI
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana, via Richard Wagner, la SS16 Adriatica, la SR495 e rientrare allo svincolo Porto Maggiore-Migliorino.